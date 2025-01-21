Первая казахстанка в UFC и Дамир Исмагулов перешли в новый ММА-промоушен

Девушка-боец Мария Агапова (10-5), которая являлась первой представительницей Казахстана в UFC, подписал контракт с новым ММА-промоушеном - Global Fight League (GFL), передают Vesti.kz.

В UFC казахстанка провела шесть поединков, одержала две победу при четырех поражениях. Агапова осталась без контракта с UFC летом 2024 года, проиграв третий бой кряду. После этого она выходила на бои по кулачным боям.





Также ростер бойцов GFL пополнил другой казахстанец Дамир Исмагулов (26-3), также имеющий опыт выстпулений в UFC.

Он дебютировал в ММА в 2014 году и в декабре 2018-го впервые выступил в UFC. Всего на его счету в престижнейшей организации мира пять побед и два поражения.





GFL – совсем молодая организация, которая не организовала пока еще ни одного турнира (первый из них запланирован только на апрель 2025 года), однако уже подписала контракты с такими звездами мирового ММА, как Тайрон Вудли, Фабрисио Вердум, Энтони Петтис, Жуниор дос Сантос, Люк Рокхолд, Фрэнк Мир, Андрей Арловский, Ренан Барао, Бенсон Хендерсон – все они были в разное время чемпионами UFC.

Кроме того, GFL предлагает новый формат ММА-турниров - соревнование команд. Уже 24 января состоится драфт.

А пока что известно, что это будет противостояние 6 городов. У каждого уже есть менеджер и тренер. Именно они и будут подбирать бойцов - по 2 представителя в 9 весовых категориях - 3 женских дивизиона (атомвейт, минимальный и легчайший) и 6 мужских (легчайший, полулегкий, легкий, полусредний, средний, полутяжелый и тяжелый).

Команды-участницы:

- Лос-Анджелес (менеджер Вандерлей Силва и тренер Рафаэль Кордейро);

- Нью-Йорк (менеджер ТВА и тренер Рэй Лонго);

- Майами (менеджер Тьяго Алвеш и тренер Конан Силвейра);

- Сан-Паулу (менеджер Лиото Мачида и тренер Андре Педернейрас);

- Лондон (менеджер Люк Барнэтт и тренер Карл Принс);

- Дубай (менеджер Кейн Веласкес и тренер Хавьер Мендес).

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