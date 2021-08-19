"Остаюсь на стороне народа!". Куат Хамитов объявил об окончании срока заключения

Куат Хамитов. Фото: instagram.com/kuat__khamitov
Новости спорта Единоборства Смешанные
Вчера 17:47

Казахстанский боец смешанных единоборств Куат Хамитов заявил об окончании срока по ограничению свободы, сообщают Vesti.kz.

Спортсмен опубликовал фотографию на фоне отдела полиции в Алматы, написав, что остается на стороне народа.

Напомним, что поводом для судебного разбирательства в отношении Хамитова послужили его резкие высказывания  по поводу распространения в Казахстане коронавируса. Так, в сентябре прошлого года он призывал стрелять по вертолетам и бить дезинфекторов.

"Сегодня закончился мой срок заключения. Теперь я свободный человек! Но на этом ничего не заканчивается, я в любом случае остаюсь на стороне народа!" - подписал Хамитов свое фото. 

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Метки:
MMA Казахстан Хамитов Куат Коронавирус


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