Нурмагомедов пригрозил автоматом ирландскому бойцу

Непобежденный российский чемпион Bellator в легком весе Усман Нурмагомедов подогрел интерес к своему следующему бою, опубликовав угрожающий пост, адресованный своему ближайшему оппоненту – ирландцу Полу Хьюзу, сообщают Vesti.kz.

Судьбоносное противостояние за чемпионский пояс пройдет 25 января в Дубае (ОАЭ) и обещает стать одним из самых ярких событий года. Усман, славящийся своей непоколебимой уверенностью и безупречной серией побед, уже дал понять, что на арене его ждет только один исход – триумф.

На опубликованном фото Усман держит в руках автомат. "Скоро увидимся, пацан", - подписал снимок россиянин, обращаясь к Хьюзу.



Усман является троюродным братом известного экс-чемпиона UFC Хабиба Нурмагомедова.

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