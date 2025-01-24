Нурмагомедов оказался легче соперника перед титульным боем

Непобежденный российский боец Усман Нурмагомедов (18-0-0-1) и ирландец Пол Хьюз (13-1) успешно прошли процедуру взвешивания перед титульным боем на турнире Bellator, который состоится завтра, 25 января, в Дубае (ОАЭ), сообщают Vesti.kz.

Нурмагомедов зафиксировал вес 70,26 кг, а его соперник - 70,30 кг. Оба спортсмена без проблем уложились в лимит легкого дивизиона.

Усман подходит к бою с безупречным рекордом: 18 побед в 18 поединках. Пол Хьюз, в свою очередь, имеет солидную статистику - 17 побед в 19 боях.

26-летний Усман является родным братом Умара, и Хабиб тоже будет в его углу в предстоящем поединке.

Добавим, что турнир PFL в Дубае пройдет в субботу, 25 января. Он начнется в 21:00 по казахстанскому времени.