Нокаутом завершился дебютный бой казахстанца в зарубежном промоушене

Казахстанский боец Жасулан Акимжан (10-2) в гран-при в лиги "Наше Дело", сообщает корреспондент Vesti.kz.

Поединок в Санкт-Петербурге против российского файтера Амирлана Амирова (5-5) завершился в первом раунде победой Акимжана нокаутом.

Следующим соперником казахстанца в полуфинале лиги будет Наби Ашурлаев.

Напомним, что в феврале Акимжан должен был провести поединок на турнире Naiza 49 с Тимуром Серикулы. Акимжан не смог уложиться в лимит полулегкой весовой категории и снялся с GRAND-PRIX 5x5.

Отметим, что за свою профессиональную карьеру казахстанский боец Акимжан провел 12 боев, в которых одержал десять побед и потерпел два поражения.