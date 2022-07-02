Нокаутом закончился второй бой казашки за миллион долларов

Казахстанская девушка-боец Замзагуль Файзолланова (7-2) провела свой второй бой в регулярном сезоне американской лиги Professional Fighters League (PFL), сообщает корреспондент Vesti.kz.

Соперницей 30-летней "Бопай" была 31-летняя чешка Мартина Йиндрова (5-2). Поединок прошел в Атланте (Джорджия, США) в рамках легкого веса и был рассчитан на три раунда, но закончился в первом - победой Йиндровой техническим нокаутом.

Для Файзоллановой это второе поражение в PFL: в своем дебютном бою она была нокаутирована в первом раунде бразильянкой Лариссой Пачеко (16-4).

Главный приз PFL - миллион долларов. На групповом этапе претенденты проводят по два поединка, где за победу даются три очка. В случае победы нокаутом или сабмишеном предусмотрены дополнительные очки (в зависимости от раунда). В боях, которые заканчивается ничьей, бойцы зарабатывают по одному баллу.

По итогам группового этапа определяются лучшие бойцы, которые продолжают путь к титулу в рамках плей-офф по системе на выбывание.

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