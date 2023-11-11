"Ничего не будет". Куат Хамитов получил ответ на критику за деньги в казахстанском футболе

Новости спорта Единоборства MMA
Сегодня 11:20
©Instagram/kuat_khamitov

Известный спортивный комментатор Дидар Кадыров не разделяет мнение профессионального бойца Куата Хамитова относительно того, что государственные деньги нужно вкладывать в ММА, а не в футбол. Он объяснил это в беседе с блогером Михаилом Краймером, сообщает корреспондент Vesti.kz.

NAIZA и нескольких других ММА-промоушенах Казахстана генерится больше контента, чем практически во всем нашем футболе, где есть 12-15 команд. И знаешь, в чем разница? В футболе государственные деньги. Куат Хамитов, который постоянно говорит, что если бы государственные деньги вкладывали в ММА, то было бы круче... Ни фига подобного, поверьте.

Ничего такого не будет. Появляются государственные деньги - появляются очень много ненужных государственных структур. Появится министерство по регуляции ММА, комитет по развитию молодых проспектов, какие-то квазигосударственные организации, что-то еще... ММА, наоборот, - это частники, как NAIZA", - отметил Кадыров в выпуске YouTube-канала NAIZA TV.

Отметим, что известный боец смешанного стиля Хамитов неоднократно критично высказывался относительно финансирования профессионального футбола в Казахстане, а также поднимал тему отсутствия финансовых вливаний в ММА.

Метки:
MMA Футбол Хамитов Куат Казахстан NAIZA

Ссылки по теме:

Новости
Сегодня , 11:20
MMA
"Ничего не будет". Куат Хамитов получил ответ на критику за деньги в казахстанском футболе
Сегодня , 10:50
MMA
"Пока голый тут только ты". Звезда из Кыргызстана жестко ответила чемпиону UFC
Сегодня , 07:19
MMA
Казахстанец нокаутировал соперника и защитил пояс престижного промоушена
9 ноября, 19:26
MMA
Экс-чемпиону WBC предложили бой со звездой MMA
6 ноября, 18:17
MMA
Главная сенсация недели в UFC. Как "Бразильский Рахмонов" был нокаутирован у себя на родине
6 ноября, 13:50
MMA
Проспект из Бразилии установил новый рекорд в главном бою турнира UFC
5 ноября, 19:53
MMA
Марк Цукерберг получил серьезную травму во время подготовки к бою в ММА
28 октября, 19:00
MMA
"В Казахстане средняя зарплата 500 тысяч". Резников сравнил уровень доходов на родине и в России
28 октября, 15:30
MMA
Звездный боец UFC объявил о трехлетнем перерыве
28 октября, 14:55
MMA
Представлен постер турнира UFC с участием Рахмонова
© 2008 - 2023 ТОО «EML»