Непобежденный кыргызский боец не оставил шансов чемпиону и отобрал пояс топовой лиги

Небитый кыргызстанский боец ММА Акбар Абдуллаев (12-0) стал новым чемпионом полулегкого веса лиги ONE Championship. В титульном поединке на турнире в Бангкоке (Таиланд) он не оставил шансов обладателю пояса из Китая Каю Тангу (19-3), передают Vesti.kz.

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Бой между 29-летним Тангом и 27-летним Абдуллаевым был рассчитан на пять раундов. Он завершился победой Акбара техническим нокаутом в пятом раунде.



Для Абдуллаева это 12-я победа в 12 проведенных боях в профи-ММА. В ONE у него теперь 4-0, и это его первое чемпионство. Любопытно, что все 12 поединков кыргызстанец завершил досрочно (11 нокаутов и одна победа сдачей).

Что касается Танга, то он был чемпионом лиги с лета 2022 года. На его счету завоевание и одна успешная защита титула. У него прервалась серия из 12 побед - он проиграл впервые с апреля 2017-го, когда он уступил решением этническому казаху из Китая Аскербаю Женисбеку.