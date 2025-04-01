Непобежденный казах сменил гражданство. Он побеждал Нурмагомедова

Боец смешанных единоборств (ММА) Саламат Исбулаев (8-0) объявил о смене гражданства. Теперь 28-летний спортсмен официально стал казахстанцем, сообщают Vesti.kz.

В соцсетях появилось фото Исбулаева, на котором он позирует с казахстанским паспортом и удостоверением личности в руках.



Отметим, что Исбулаев является уроженцем Оренбургской области (Россия). С самого рождения он был гражданином Российской Федерации, однако несколько лет назад переехал на историческую родину в Казахстан и после этого выходил на поединки с казахстанским флагом.

Сейчас у Исбулаева восемь побед в восьми профессиональных поединках по ММА. В прошлом году многие узнали о нем после нокаута в бою с ранее непобежденным россиянином Муслимом Нурмагомедовым. Этот успех позволил Саламату стать чемпионом лиги Alash Pride FC.