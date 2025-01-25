Непобежденный боец из Узбекистана оставил Томпсона без сознания

Узбекский боец ММА Мирафзал Ахтамов (9-0-1) успешно дебютировал в лиге PFL. В рамках предварительного карда турнира в Дубае (ОАЭ) он бился с Майком Томпсоном (7-3) из Англии, сообщают Vesti.kz.

Поединок закончился в середине второго раунда, когда Ахтамов заставил Томпсона "уснуть" после проведения "ручного треугольника". Соперник решил не сдаваться, поэтому потерял сознание.

Теперь на счету небитого Мирафзала девять побед и одна ничья в десяти профессиональных боях. 31-летний боец прервал серию соперника, шедшего на трех победах.

Отметим, что в главном бою вечера свой поединок проведет непобежденный Усман Нурмагомедов (18-0-0-1). Подробнее о его выступлении мы писали здесь:

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