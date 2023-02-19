Небитый казахстанский чемпион удосрочил соперника и нанес ему травму

Не знающий поражений казахстанский боец Керим Даидов, чемпион лиги Octagon в среднем весе, одержал очередную победу, сообщает корреспондент Vesti.kz.
Сегодня, 19 февраля, он провел бой на турнире Octagon 41 против иранца Али Садегхи, который также ранее не проигрывал.
Поединок состоялся в основном карде и прошел в промежуточном весе до 90 килограммов.
Уже в первом раунде казахстанец одержал победу, применив болевой прием. При этом иранец получил травму руки.
Напомним, что в главном поединке за титул в наилегчайшем весе будут биться казахстанец Дамир Толенов (8-0) по прозвищу "Казахстанский Сехудо" и Шерзод Ибодилоев (5-0) из Таджикистана. Трансляцию можно посмотреть здесь.