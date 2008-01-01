Небитый казахстанец задушил чеченского соперника и добыл победу на EFC 31

Димаш Тулегенов

Непобежденный казахстанский полулегковес Али Кабдулла (6-0) одержал очередную победу на турнире EFC 31, проходящем в Нижнем Новгороде (Россия), сообщает корреспондент Vesti.kz.



Соперником 25-летнего представителя команды Arlan MMA Pro Team был россиянин Имран Жулагов (11-4). Бой завершился в середине второго раунда, когда Али удалось поймать соперника на удушение со спины. Чеченский боец не имел возможности выбраться из захвата и сдался.



"Хочу посвятить эту победу Дню Независимости, а также поблагодарить команды Arlan MMA Pro Team и Tobet Top Team. Хочу дойти до пояса", - заключил Кабдулла после своей победы.



Эта победа стала для Али шестой в шести проведенных профессиональных поединках и первой в текущем году.



Ранее на этом же турнире выступили еще два казахстанца. Аслан Ораз одержал победу нокаутом, а Заур Албаков досрочно проиграл.



Отметим, что турнир EFC 31 закрывает год текущим ивентом. Владельцем организации с начала месяца является Хабиб Нурмагомедов.