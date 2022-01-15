Названа дата титульного боя казахстанского бойца в лиге Хабиба

©Vesti.kz. Ернар Алмабек
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Сегодня 22:01

Казахстанский боец полулегкого веса Жасулан Акимжан (7-2), выступающий в лиге Eagle FC, принадлежащей Хабибу Нурмагомедову, узнал дату титульного поединка с Бусурманкулом Абдибаитом (14-3-1) из Кыргызстана, передает корреспондент Vesti.kz.

"🔥💣ОФИЦИАЛЬНО! Бусурманкул Абдибаит Улуу свою первую защиту титула проведет против Жасулана Акимжана 18 февраля на #EFC45 в Москве", - проинформировали организаторы.

Ранее о поединке объявил сам Нурмагомедов, а затем был объяснен выбор в пользу 24-летнего бойца из Казахстана.

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