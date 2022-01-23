Назван победитель боя Арман Оспанов - Дилан Сальвадор в лиге Хабиба

28 января в Майами состоится дебютный турнир промоушена Eagle FC в США, где первый поединок в организации проведет казахстанец Арман Оспанов (11-4), сообщает корреспондент Vesti.kz.

Соперником 32-летнего казахстанца по турниру лиги, принадлежащей Хабибу Нурмагомедову, будет 28-летний Дилан Сальвадор (4-1) из Франции (о его стиле можно узнать в специальном материале).

По мнению букмекерской компании Оlimpbet, фаворитом этого противостояния является Оспанов. Так, коэффициент на его победу равен 1.38, в то время как на успех Сальвадора - 2.8. На то, что этот поединок завершится вничью, коэффициент равен 50.

Напомним, казахстанский боец будет закрывать предварительный кард. Всего в рамках EFC 44 запланировано 11 поединков. Подробнее о них можно узнать здесь.