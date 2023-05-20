Мурат Касымбай устроил зрелищную рубку в громком ММА-событии в Алматы

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Сегодня 00:15
©instagram.com/muratbek_kassymbay

В Алматы состоялся первый стадионный турнир лиги Hardcore Fighting Championship (HFC). Его принимала Almaty Arena, сообщают Vesti.kz.

В главном поединке вечера легковес Муратбек Касымбай по прозвищу Казахский Терминатор бился с азербайджанцем Аловсетом Мамиевым

Если первый раунд получился более-менее равным, то во втором предпочтительнее смотрелся казахстанец.

В третьем же Муратбек хорошо пробил по печени, но не смог удосрочить соперника. Мамиев за счет морально-волевых качеств не дал себя финишировать до финального гонга. Так или иначе, файтеры подарили болельщикам зрелищную рубку, которую единогласным судейским решением выиграл Касымбай.

Напомним, что в рамках этого ивента победой отметился и другой казахстанец Куат Найман Хамитов.

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Метки:
Касымбай Муратбек

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