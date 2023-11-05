Марк Цукерберг получил серьезную травму во время подготовки к бою в ММА

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Сегодня 19:53
©instagram.com/zuck/

Знаменитый миллиардер Марк Цукерберг травмировался во время подготовки к бою с Илоном Маском, сообщают Vesti.kz.

Поединок между ними планировалось провести в 2024 году на юбилейном турнире по MMA UFC 300.

"Я порвал крестообразную связку во время спарринга и только что вышел из операции по ее замене. Благодарен врачам и команде, которые заботятся обо мне. Я готовился к бою ММА в начале следующего года, но сейчас это немного отложено. Все еще с нетерпением жду возможности сделать это после того, как выздоровею. Спасибо всем за любовь и поддержку", - написал Цукерберг в Instagram.

Метки:
MMA Facebook Травма

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