Лига Хабиба лишила чемпиона титула после нокаута от казахстанца

Российский боец Мансур Малачиев (10-0) потерял титул чемпиона Eagle Fighting Championship, где владельцем является Хабиб Нурмагомедов, сообщает телеграм-канал "Вестник ММА".

Малачиев не выступал с августа прошлого года, а казахстанец Руслан Сариев (13-1) хотел бы провести реванш с россиянином: казахстанец нокаутировал соперника в Актау и обратился к конкуренту. Но промоушен принял иное решение.

"Лига #EagleFC лишила Мансура Малачиева статуса чемпиона организации в наилегчайшем весе в связи с долгим простоем и невозможностью защищать титул в виду травмы.

Чемпионский пояс в категории до 57 килограмм становится вакантным. Он будет разыгран в Бишкеке на турнире #EagleFC49 между Магомедрасулом Гаджиевым и Иргитом Овээнчи", - пишет источник.

Добавим, что Сариев с Малачиевым уже встречались в 2021 году: россиянин выиграл схватку сабмишеном в третьем раунде.

Казахстанец Сариев нокаутировал бразильца на турнире Naiza и лиги Хабиба

Новый выпуск у нас на YouTube. Смотрим, комментируем, лайкаем!Андрей Скабелка эксклюзивно рассказал о втором приходе в "Барыс":