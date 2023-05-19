Куат Хамитов не смог удосрочить соперника на турнире в Алматы

Известный казахстанский боец Куат Найман Хамитов провел бой в рамках турнира лиги Hardcore Fighting Championsip (HFC) в Алматы, сообщает корреспондент Vesti.kz.

Его соперником выступил россиянин Залимхан Юсупов.

Очень интересным выдался второй раунд, когда Хамитов был близок к тому, чтобы удосрочить соперника. Куат донес до него несколько акцентированных ударов, после чего тот пошатнулся. Однако "Найману" не удалось добить оппонента, чудом выжившего в этом раунде.

В третьем раунде у Хамитова также неплохо получалось бить по голове и корпусу россиянина, искавшего свой шанс в борьбе. В итоге бойцы провели в октагоне все три раунда, по итогам которых судьи отдали победу казахстанцу.

Напомним, что Хамитов провел второй бой за эту весну - в марте он удосрочил соперника на ивенте лиги Mergen FC.