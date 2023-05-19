Куат Хамитов объяснил, почему не сдержал обещание в бою с российским бойцом

Новости спорта Единоборства MMA
Вчера 23:18
©instagram.com/kuat__khamitov

Известный казахстанский боец Куат Найман Хамитов объяснил, почему не смог одержать досрочную победу над россиянином Залимханом Юсуповым в рамках турнира лиги Hardcore Fighting Championsip (HFC) в Алматы, сообщает корреспондент Vesti.kz.

Бойцы провели в октагоне все три раунда, по итогам которых единогласным решением судей победил Найман.

"Я обещал закончить бой досрочно во втором раунде, но к сожалению я вышел с травмой. Повредил колено, руку, сломал палец. Я не мог полноценно бороться, спарринговать. Я поймал его втором раунде, но чуть-чуть не хватило финишировать. Это уважение Залимхану, он воин. Если он будет тренироваться и готовиться, то у него сильное будущее. Спасибо всем! В следующий раз сделаю досрочную победу", - сказал Хамитов.

Напомним, что для Хамитова это был второй бой за текущую весну - в марте он удосрочил соперника на ивенте лиги Mergen FC.

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Метки:
Хамитов Куат MMA Казахстан

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