Куат Хамитов обратился к сопернику и рассказал о неприятной традиции перед боем

Казахстанский боец смешанного стиля Куат "Найман" Хамитов поделился с MFC ожиданиями от предстоящего боя против украинского файтера Романа Головинова. Он пройдет 19 июня в Атырау под эгидой местной лиги Mergen FC, сообщает корреспондент Vesti.kz.
О подготовке
Подготовка проходит отлично, без травм. Мне осталось провести две тренировки, и, надеюсь, я не получу никакой травмы, потому что последние пять лет это стало традицией: перед боем обязательно что-то случается!
О сопернике
Соперник ярко выраженный ударник, очень хорош в стойке. Большинство своих боев завершил нокаутом, и, думаю, мне нужно всегда держать руки выше.
О лиге MFC
Организация MFC мне нравится тем, что там находятся люди, которые хотят расти, работать и, самое главное, - порядочные... Я думаю, эта организация станет одной из лучших в стране!
Обращение к сопернику
Пусть победит сильнейший!
Отметим, что осенью, ориентировочно в сентябре, "Найману" предстоит встретиться с россиянином Марифом Пираевым в Алматы. Этот поединок организует промоушен AMC Fight Nights.
Свой последний бой Куат провел в январе, нокаутировав в первом раунде российского дебютанта Максима Пантелеева (0-1). Сейчас казахстанец идет на серии из двух побед.
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