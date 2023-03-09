В колледже сделали заявление по "отчислению" борца после конфликта с Сапиевым

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Сегодня 10:26
©Кадр из видео

В Казахской академии спорта и туризма заявили, что борца Зелимхана Мусиханова не отчисляли из-за инцидента с олимпийским чемпионом по боксу Сериком Сапиевым, передают Vesti.kz со ссылкой на Massaget.kz.

Ранее казахстанская девушка-боксер Аида Сатыбалдинова, проживающая в США, рассказала, что 20-летнего Мусиханова отчислили из спортивного колледжа. Впоследствии спортсмена зачислили обратно после того, как в дело вмешался Александр Гольцман (тренер Мусиханова).

По словам представителей Казахской академии спорта и туризма, никаких проблем с увольнением Мусиханова не было.

"Его не отчислили. Проблем не было. Он учится у нас. Он студент 3 курса. Учится на последнем курсе. По профессии - учитель физкультуры. Сейчас он на практике", - сказал представитель колледжа.

Напомним, инцидент произошел в феврале на турнире Naiza 49 в Алматы. Во время игры в Batyrball (смесь борьбы и баскетбола) борец жестко бросил Сапиева на настил. Олимпийскому чемпиону это не понравилось, и завязалась потасовка в октагоне.

Их удалось разнять. Однако позже стороны продолжили выяснять отношения уже в раздевалке. После этого борец и тренер записали видеообращение с извинениями.

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Метки:
Сапиев Серик MMA NAIZA Казахстан Сатыбалдинова Аида

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