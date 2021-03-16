Казахстанцы выступают в шести из десяти лучших ММА-промоушенов мира. Что смотреть фанатам помимо UFC?

В мире смешанных единоборств есть сотни разных лиг и промоушенов, начиная с маленьких региональных сообществ и закачивая всемирно известными организациями-гигантами. Корреспондент Vesti.kz рассказывает о лучших лигах мира прямо сейчас, а также о казахстанцах, которые в них выступают.
Первое место, по версии авторитетного сайта MMA-oracle, уже не один десяток лет удерживает Абсолютный бойцовский чемпионат (UFC). Американская организация была создана 28 лет назад и за это время в ней прошло бесчисленное количество кровопролитных битв между лучшими бойцами со всего мира. Долгое время никто из казахстанцев не мог пробиться в UFC, но последние годы стали прорывными.
Сначала в октагон лучшей лиги мира вышел этнический казах из России Дамир Исмагулов (19-1). У него на счету уже три победы в UFC. Также под эгидой промоушена выступали Мария Агапова (9-2), Жалгас Жумагулов (13-5), Шавкат Рахмонов (13-0) и Сергей Морозов (16-5).
Прямо сейчас в топ-10 полутяжеловесов АСА входят два казахстанца - Евгений Егембердиев (12-3), занимающий третью строчку, а также Асылжан Бакытжанулы (11-2), идущий на пятом месте. Но еще больше шансов побороться за пояс у легковеса Артема Резникова (22-6), который является первым претендентом в списке дивизиона.
Шестое место занимает американский Legacy Fighting Alliance (LFA). Бойцом этой лиги является казахстанский полусредневес Николай Веретенников (7-3). В пятницу, 19 марта, он будет биться с американцем Стивеном Джонсом (8-1) на турнире LFA 102.
Девятое место занимает промоушен из Бахрейна - Brave CF. Частью этой лиги являются такие бойцы, как Нуржан Акишев (11-3), Асу Алмабаев (12-2) и Азат Максум (11-0). У Максума на этой неделе состоится дебют в Brave.
В топ-100 входит лишь одна казахстанская лига - Naiza Fighting Championship (NFC). Промоушен, первый турнир которого состоялся в 2015 году, занимает 38-е место в мировом рейтинге.
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