Казахстанцы выступают в шести из десяти лучших ММА-промоушенов мира. Что смотреть фанатам помимо UFC?

Димаш Тулегенов

В мире смешанных единоборств есть сотни разных лиг и промоушенов, начиная с маленьких региональных сообществ и закачивая всемирно известными организациями-гигантами. Корреспондент Vesti.kz рассказывает о лучших лигах мира прямо сейчас, а также о казахстанцах, которые в них выступают.

Первое место, по версии авторитетного сайта MMA-oracle, уже не один десяток лет удерживает Абсолютный бойцовский чемпионат (UFC). Американская организация была создана 28 лет назад и за это время в ней прошло бесчисленное количество кровопролитных битв между лучшими бойцами со всего мира. Долгое время никто из казахстанцев не мог пробиться в UFC, но последние годы стали прорывными.

Сначала в октагон лучшей лиги мира вышел этнический казах из России Дамир Исмагулов (19-1). У него на счету уже три победы в UFC. Также под эгидой промоушена выступали Мария Агапова (9-2), Жалгас Жумагулов (13-5), Шавкат Рахмонов (13-0) и Сергей Морозов (16-5).

С недавних пор на втором месте обосновался Absolute Championship Akhmat (ACA). Это российский промоушен, который был создан в 2014 году в Грозном. За короткое время лига стала лучшей в России и одной из лучших в мире. Отметим, что несколько раз ивенты АСА проводились на территории Казахстана.

Прямо сейчас в топ-10 полутяжеловесов АСА входят два казахстанца - Евгений Егембердиев (12-3), занимающий третью строчку, а также Асылжан Бакытжанулы (11-2), идущий на пятом месте. Но еще больше шансов побороться за пояс у легковеса Артема Резникова (22-6), который является первым претендентом в списке дивизиона.

Третье место в рейтинге промоушенов занимает Bellator. Американская организация была основана в 2008 году. Казахстанцев в ростере лиги нет, зато есть известные файтеры с громким именем: Йоэль Ромеро (13-5), Энтони Джонсон (22-6), Кристиана Джустино (23-2-0-1) и другие. Недавно контракты с Bellator подписали Усман Нурмагомедов (11-0) и Хасан Магомедшарипов (5-0). У обоих есть, с кого брать пример. Усман является двоюродным братом Хабиба Нурмагомедова (29-0), а Хасан - родным братом Забита Магомедшарипова (18-1).

На четвертой строчке сингапурский промоушен ONE Championship. Лига провела первый ивент в 2011 году. Одним из претендентов на пояс в наилегчайшем весе является казахстанец Кайрат Ахметов (24-2), а в легком дивизионе претендует на титул уроженец Казахстана россиянин Тимофей Настюхин (14-4).

На пятом месте в рейтинге находится британский промоушен Cage Warriors Fighting Championship, который вряд ли чем-то может заинтересовать казахстанских фанатов.

Шестое место занимает американский Legacy Fighting Alliance (LFA). Бойцом этой лиги является казахстанский полусредневес Николай Веретенников (7-3). В пятницу, 19 марта, он будет биться с американцем Стивеном Джонсом (8-1) на турнире LFA 102.

На седьмом месте находится российский промоушен АМС Fight Nights, созданный в Москве в 2010 году. В нем уже были чемпионами нынешний боец UFC Жумагулов, а также другой казахстанец Георгий Кичигин (24-7). 10 апреля пройдет турнир AMC Fight Nights 100, на нем титул полусреднего веса оспорят Гойти Дазаев (10-2-1) из Казахстана и Дмитрий Бикрев (12-3-0-1) из России.

Восьмое место в рейтинге лучших лиг занимает японский Deep. Несколько лет назад под эгидой этого промоушена в ММА дебютировала 12-летняя местная девочка, которая за три минуты задушила опытную 24-летнюю спортсменку.

Девятое место занимает промоушен из Бахрейна - Brave CF. Частью этой лиги являются такие бойцы, как Нуржан Акишев (11-3), Асу Алмабаев (12-2) и Азат Максум (11-0). У Максума на этой неделе состоится дебют в Brave.

Десятку лучших замыкает еще одна японская организация - Pancrase.

В топ-100 входит лишь одна казахстанская лига - Naiza Fighting Championship (NFC). Промоушен, первый турнир которого состоялся в 2015 году, занимает 38-е место в мировом рейтинге.

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