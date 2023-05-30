У казахстанского бойца сорвался титульный поединок. Известна причина

Казахстанский боец Гойти Дазаев (12-3) не выступит в поединке за титул на турнире AMC Fight Night, сообщает корреспондент Vesti.kz.

Титульный бой в полусреднем весе должен был состояться 24 июня, в Москве (Россия). Соперником казахстанца значился россиянин Дмитрий Бикрев (13-3-0-1).

По информации самого промоушена причиной срыва боя стала травма Дазаева. Отмечается, что организация ищет нового соперника Бикреву.

Это противостояние должно было стать вторым между ними. В апреле 2021-го Бикрев нанес поражение Гойти в титульнике, одержав верх техническим нокаутом в третьем раунде.