Казахстанский ветеран ММА проиграл чеченскому претенденту на пояс на турнире АСА

Казахстанский боец смешанных единоборств Игорь Свирид потерпел поражение на турнире Absolute Championship Akhmat (ACA) в Москве, сообщает корреспондент Vesti.kz.

Его соперником был боец из Чечни, представитель клуба "Ахмат" - Хусейн Халиев, занимающий третье место в рейтинге претендентов легкого дивизиона.

Бой продлился три раунда, по итогам которых Свирид уступил единогласным решением судей.

Отметим, что изначально опытный казахстанец не должен был принимать участие в АСА 116, который стал для организации последним турниром в 2020 году. Но за девять дней он согласился выйти на замену украинцу Александру Бутенко, получившему травму.

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