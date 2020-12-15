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Два казахстанца примут участие во втором турнире промоушена Хабиба. Кто и с кем будет биться?

Событие пройдет 20 декабря в Нижнем Новгороде.

Два казахстанца примут участие во втором турнире промоушена Хабиба. Кто и с кем будет биться?
Али Кабдулла (справа). Фото: mnb.mn©
Новости спорта Единоборства Смешанные
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В воскресенье, 20 декабря, в Нижнем Новгороде состоится турнир по смешанным единоборствам лиги Eagle Fighting Championship (Eagle FC). Корреспондент Vesti.kz рассказал о двух казахстанских бойцах, которые выступят на этом мероприятии.

Турнир Eagle FC 31 станет вторым событием организации после ее покупки Хабибом Нурмагомедовым и переименования из GFC в Eagle FC. Первый турнир прошел на позапрошлой неделе в Москве. На нем выступили сразу пять казахстанских бойцов, четверо из которых выиграли. Теперь в Нижнем Новгороде пройдет второй турнир под руководством Хабиба. Этот же ивент станет последним в году для Eagle FС.


На Eagle FC 31 выступит непобежденный казахстанский полулегковес Али Кабдулла (5-0), представляющий команду Tobet Top Team. Его соперником будет россиянин Имран Жулагов (11-3) из спортивного клуба "Ахмат". Ранее 25-летний боец из Нур-Султана бился в промоушенах Abadan FC и Mongol FC, выступая в Казахстане, Турции и Монголии. Все свои поединки Кабдулла выигрывал досрочно - три успешных сабмишена и два технических нокаута. Отметим, что на турнире в Монголии два года назад Али победил редким болевым приемом - "канарейкой" (прием из самбо - ущемление икроножной мышцы перегибанием). Но запомнился не только редкий прием, но и подлое поведение монгольского соперника, который вместо традиционного рукопожатия перед боем ударил Али, который просто не ожидал такой наглости и упал в нокдаун. Что было дальше, можете увидеть здесь:



Свой последний бой Кабдулла провел в декабре прошлого года на Abadan FC 9, нокаутировав в Стамбуле (Турция) местного бойца Фуркана Гозачика (1-2).

Жулагову 23 года, но на его счету уже 14 проведенных поединков, среди которых и бои в известных промоушенах ACA и Fight Nights Global. Шесть побед из 11 он добыл сабмишенами, а еще трижды выиграл нокаутом. Свой последний бой чеченский файтер провел в декабре прошлого года на GFC 23, проиграв техническим нокаутом другому казахстанцу и одноклубнику Кабдуллы - Султану Жолдошбеку (13-1).



Также свой бой на Eagle FC 31 проведет другой казахстанский полулегковес - Аслан Ораз (2-1). Он тоже представляет команду Tobet Top Team и идет на серии из двух побед. В октябре этого года Аслан победил на NFC 24 Сержана Сапаргалиева (2-6), проведя свой первый поединок за два с половиной года. Информации о том, кто будет соперником Ораза, все еще нет, но в команде уже подтвердили, что Аслан продолжает подготовку. Информация о противнике должна появиться в ближайшие дни.

Турнир Eagle FC 31 возглавит титульный бой организации в тяжелом весе между действующим чемпионом Ризваном Куниевым (8-2-1) и главным претендентом Владимиром Дайнеко (11-4). 

Напомним, что в пятницу свой бой на турнире АСА 116 в Москве проведет казахстанский файтер Игорь Свирид (12-8). 

 

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Метки:
MMA Нурмагомедов Хабиб Бои по смешанным правилам Казахстан Россия Нур-Султан

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