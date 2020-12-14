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Казахстанский ветеран ММА проведет бой с чеченским претендентом на пояс. Когда и где смотреть турнир?

Это будет первый поединок Игоря Свирида за последний год.

Казахстанский ветеран ММА проведет бой с чеченским претендентом на пояс. Когда и где смотреть турнир?
Игорь Свирид. Фото: One FC©️
Новости спорта Единоборства Смешанные
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Казахстанский боец смешанных единоборств Игорь Свирид (12-8) на следующих выходных проведет бой в рамках турнира Absolute Championship Akhmat (ACA). Корреспондент Vesti.kz рассказал о том, в какой форме подходит к поединку 34-летний казахстанец и кто будет его оппонентом. 

Изначально опытный боец не должен был принимать участие в последнем турнире организации в текущем году. Но за девять дней до проведения АСА 116 было объявлено, что Игорь выйдет на замену вместо украинского файтера Александра Бутенко (50-13-3), получившего травму в ходе подготовки к турниру. Соперником Свирида будет чеченский боец, представитель клуба "Ахмат" - Хусейн Халиев (19-2). 


В последний раз Свирид дрался год назад, также в декабре. На турнире GFC 23 (ныне - Eagle FC) представитель Казахстана единогласным решением судей одолел бразильца Адриано Родригеса де Оливейру (17-5-0-2).



Эта победа позволила Игорю прервать печальную серию из трех поражений кряду, которая началась в феврале 2018 года. Но теперь Игорю необходимо прервать другую череду неудач, а именно - поражения в рамках лиги АСА. Свое последнее поражение Свирид потерпел именно в клетке этого промоушена, проиграв решением россиянину Валерию Мясникову (14-2-2), который сейчас занимает шестое место в рейтинге претендентов среднего веса. В феврале 2018 года Свирид проиграл на турнире ACB (прежнее название АСА) Ибрагиму Чужигаеву (14-5). Победа на этой неделе позволит бойцу из Алматы прервать неудачную для себя тенденцию в промоушене АСА.

Что же касается Халиева, то 32-летний чеченский спортсмен занимает третье место в рейтинге претендентов легкого дивизиона. Сам Халиев выступает как в легком весе, так и в полусреднем, но бой против Свирида, которого любители ММА привыкли видеть в средней категории, пройдет в полусреднем весе. Хусейн не дрался с сентября прошлого года, когда в главном бою АСА 99 сабмишеном проиграл Али Багову (29-11). До этого Халиев шел на серии из 11 побед подряд, которая началась в августе 2013 года. 



В настоящий момент бой Свирида и Халиева стоит третьим по значимости в карде АСА 116. Событие возглавит титульный бой между действующим чемпионом организации в полулегком весе Фелипе Фроесом (18-4-1) и российским претендентом, находящимся на третьем месте в рейтинге - Маратом Балаевым (11-2).

Турнир пройдет в пятницу, 18 декабря, на московской "ВТБ Арене". Трансляция будет доступна на сервисе PPV ACA. В настоящий момент стоимость трансляции составляет 299 рублей (или 1715 тенге).

Напомним, что накануне на этой же арене прошел турнир АСА 115 с участием двух казахстанцев. Евгений Егембердиев (12-3) записал на свой счет победу нокаутом, а Нурсултан Касымханов (11-3) потерпел третье поражение в карьере. В главном бою вечера Магомед Исмаилов (17-2-1) судейским решением победил Ивана Штыркова (17-2-1).

 

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Метки:
MMA Алматы Казахстан Исмаилов Магомед Москва Россия

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