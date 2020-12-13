Средневес Магомед Исмаилов поднялся в полутяжелый дивизион и выиграл главный бой АСА 115 в Москве

Магомед Исмаилов одержал победу над Иваном Штырковым в главном событии турнир АСА 115 в Москве, сообщает корреспондент Vesti.kz.
Поединок продлился все три раунда, по итогам которых все пять судей присудили победу Исмаилову.
Для 34-летнгео Исмаилова это 17-я победа в ММА. Также на его счету одна ничья и два поражения. 32-летний Штырков потерпел второе поражение в карьере при 17-ти победах и одной ничьей.
Стоит отметить, что Исмаилов для этого боя поднялся из среднего веса в полутяжелый дивизион.
Напомним, на этом турнире выступили два казахстанца. Евгений Егембердиев уже в первом раунде нокаутировал экс-бойца UFC англичанина Люка Барнатта, а Нурсултан Касымхано удушающим приемом проиграл россиянину Алихану Сулейманову.
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