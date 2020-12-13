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Казахстанский боец Касымханов досрочно проиграл на турнире АСА 115 в Москве

Его поймали на удушающий.

Казахстанский боец Касымханов досрочно проиграл на турнире АСА 115 в Москве
Новости спорта Единоборства Смешанные
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Казахстанский боец Нурсултан Касымханов, выступающий в полулегком весе, проиграл бой на турнире по смешанным единоборствам АСА 115 в Москве, сообщает корреспондент Vesti.kz.

Его соперником был россиянин Алихан Сулейманов, который с первых секунд пошел в атаку и контролировал его ход. В итоге во втором раунде он поймал казахстанца на удушающий и заставил сдаться.

Теперь у 28-летнего Касымханова три поражения и 11 побед, а у 26-летнего Сулейманова - 12 побед и два поражения.

Ранее на турнире выступил еще один казахстанец Евгений Егембердиев, который уже в первом раунде нокаутировал экс-бойца UFC англичанина Люка Барнатта.

Возглавит шоу один из крупнейших поединков года в России - средневес Магомед Исмаилов (16-2-1) поднялся полутяжелый дивизион, чтобы подраться с Иваном Штырковым (17-1-1). Прямую трансляцию можно посмотреть здесь.

 

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Метки:
MMA

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