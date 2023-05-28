"Казахстанский Сехудо" заставил соперника сдаться и защитил титул чемпиона лиги OCTAGON

Казахстанский боец Дамир Толенов по прозвищу "Казахстанский Сехудо" защитил титул чемпиона лиги OCTAGON в наилегчайшем весе, сообщает корреспондент Vesti.kz.

Его бой стал главным на турнире OCTAGON 45 в Алматы.

На пояс Толенова претендовал Султанбек Орозмамат уулу из Кыргызстана.

Казахстанец заставил соперника сдаться в первом раунде, одержав досрочную победу.

Толенов - непобежденный боец. Эта защита титула была для него третьей

Отметим, что изначально Толенов должен был драться с другим соперником. Орозмамат уулу принял бой на коротком уведомлении всего за день.