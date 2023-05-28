"Казахстанский Сехудо" заставил соперника сдаться и защитил титул чемпиона лиги OCTAGON

Новости спорта Единоборства MMA
Сегодня 00:06
©Кадр из видео

Казахстанский боец Дамир Толенов по прозвищу "Казахстанский Сехудо" защитил титул чемпиона лиги OCTAGON в наилегчайшем весе, сообщает корреспондент Vesti.kz.

Его бой стал главным на турнире OCTAGON 45 в Алматы.

На пояс Толенова претендовал Султанбек Орозмамат уулу из Кыргызстана. 

Казахстанец заставил соперника сдаться в первом раунде, одержав досрочную победу. 

Толенов - непобежденный боец. Эта защита титула была для него третьей 

Отметим, что изначально Толенов должен был драться с другим соперником. Орозмамат уулу принял бой на коротком уведомлении всего за день. 

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Метки:
MMA

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