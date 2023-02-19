"Казахстанский Сехудо" вырубил соперника за 30 секунд и защитил чемпионский пояс

Новости спорта Единоборства MMA
Вчера 23:27
©OCTAGON

Победу за 30 секунд одержал казахстанский боец Дамир Толенов по прозвищу "Казахстанский Сехудо", сообщает корреспондент Vesti.kz.

Сегодня, 19 февраля, он проводил защиту титула чемпиона лиги OCTAGON в наилегчайшем весе. Его бой стал главным на турнире OCTAGON 41 в Алматы.

Соперником небитого Толенова стал Шерзод Ибодилоев из Таджикистана. "Казахстанский Сехудо" нокаутировал оппонента всего через 30 секунд после начала поединка. Ибодилоев потерпел первое поражение в ММА. 

Напомним, что в основном карде турнира очередную победу одержал другой небитый казахстанский боец - Керим Даидов, который нанес сопернику травму. 

Читайте Vesti.kz в

@vestisport @vestikzsport

А еще Vesti.kz есть в TikTok @vestikzsport

Метки:
MMA

Ссылки по теме:

Новости
Вчера , 23:27
MMA
"Казахстанский Сехудо" вырубил соперника за 30 секунд и защитил чемпионский пояс
Вчера , 21:24
MMA
Небитый казахстанский чемпион удосрочил соперника и нанес ему травму
Вчера , 12:25
MMA
Прямая трансляция защиты чемпионского титула "Казахстанским Сехудо" в Алматы
18 февраля, 23:05
MMA
Появилась информация о сроках боя Артема Резникова в финале Гран-при за миллион долларов
18 февраля, 15:24
MMA
Звезда поп-ММА получил жуткую травму на 15-й секунде боя (Видео)
18 февраля, 14:27
MMA
Тренер Волкановски пригрозил Махачеву доказательствами в жульничестве перед титульным боем
17 февраля, 23:09
MMA
"Акции Шавката вырастут". Менеджер нашел огромный плюс в отмененном бое Рахмонова в UFC
17 февраля, 22:46
MMA
"Мы принимаем бой". Артем Резников выступил с заявлением
17 февраля, 22:20
MMA
Жумагулов сделал сообщение о следующем сопернике в UFC
17 февраля, 19:55
MMA
UFC "подпишет" Куата Хамитова
© 2008 - 2023 ТОО «EML»