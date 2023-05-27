Казахстанский полутяжеловес отстоял чемпионский пояс против "Торнадо"

Новости спорта Единоборства MMA
Сегодня 01:15
©Кадр из видео

В Алматы состоялся 51-й турнир Naiza. В его главном событии встретились полутяжеловесы - казахстанец Олжас Абзалиев (3-0) и россиянин Артур Гусейнов (27-13-1) по прозвищу "Торнадо", сообщают Vesti.kz.

У Абзалиева до этой схватки было всего два поединка в MMA. Причем во втором он завоевал вакантный титул полутяжелого веса, а против Гусейнова проводил первую защиту.

Гусейнов до встречи с Олжасом в последних четырех боях не одержал ни одной победы (три поражения и одна ничья).

Очный поединок Абзалиева и Гусейнова был рассчитан на пять раундов, но завершился в четвертом, когда Абзалиеву удалось провести удушающий прием. Таким образом казахстанец отстоял свой титул в полутяжелом весе.

Напомним, что в рамках этого турнира сестра казахстанского бойца UFC Шавката Рахмонова - Сора одержала досрочную победу.

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Метки:
NAIZA MMA Казахстан

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