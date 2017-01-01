Казахстанский полутяжеловес Егембердиев проведет бой с экс-бойцом UFC

Димаш Тулегенов

Казахстанский полутяжеловес Евгений Егембердиев (11-3) готовится к своему поединку на турнире АСА 115, который состоится 13 декабря на московской "ВТБ Арене". Корреспондент Vesti.kz поразмышлял о предстоящем противостоянии и выделил фаворита боя.



Соперником 35-летнего представителя команды Alash Pride будет англичанин Люк Барнатт (15-9). Егембердиев свой последний бой провел в июле на АСА 107, проиграв техническим нокаутом (остановка поединка врачом) россиянину Насрудину Насрудинову (9-0). Буквально за минуту до конца третьего решающего раунда рефери остановил поединок из-за рассечения на лице казахстанского спортсмена. В клетке появился врач, который и сигнализировал, что продолжать бой с таким повреждением Евгений не сможет.







Егембердиев, в настоящее время являющийся четвертым претендентом на пояс в полутяжелой весовой категории, будет очевидным фаворитом этого боя. Несмотря на былые достижения и опыт битв в UFC, Барнатт уже совсем не тот. Когда Люк пришел в АСА, его рекорд был 12-3 (сейчас 15-9). Прежде он никогда не проигрывал досрочно, но в этом промоушене его каждая вторая неудача заканчивалась в первом раунде. Свои последние два поединка Барнатт также проиграл: американцу Кори Хендриксу (7-3) удушением, а все тому же поляку Селинскому (которого побеждал Егембердиев) - судейским решением.



Напомним, что помимо Егембердиева на турнире АСА 115 проведет свой бой казахстанский полулегковес Нурсултан Касымханов (11-2). Возглавит кард ивента поединок в полутяжелой весовой категории между российскими спортсменами Магомедом Исмаиловым (16-2-1) и Иваном Штырковым (17-1-1).



О том, кто еще будет драться на АСА 115 и где можно посмотреть бои в прямом эфире - можете прочитать здесь.