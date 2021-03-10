Казахстанский нокаутер против мастера сабмишенов из России, или что ждет фанатов ММА на этой неделе

Димаш Тулегенов

Эта неделя должна была подарить любителям смешанных единоборств сразу два поединка с участием казахстанских файтеров. Но вчера стало известно, что дебют Асу Алмабаева (12-2) в лиге Brave CF отменен из-за положительного теста спортсмена на коронавирус. Но в ближайшие сроки свой поединок проведет полулегковес Каршыга Дауытбек (9-3), который выступит на турнире АСА 119. Корреспондент Vesti.kz рассказал о его намечающемся выступлении подробнее.

В пятницу, 12 марта, в Краснодаре (Россия) пройдет турнир АСА 119. В предварительном карде ивента примет участие 27-летний казахстанец Дауытбек. Файтер из Шымкента сойдется в очном противостоянии с россиянином Никитой Чистяковым (11-6-1).

В феврале прошлого года Каршыга провел свой последний бой, победив решением в рамках турнира Alash Pride FC. Этим успехом Дауытбек закрыл неудачную серию из двух поединков, которые он провел в более известных промоушенах - Russian Cagefighting Championship (RCC) и Rizin.

В сентябре 2017 года он уже выступал в АСА (в тот момент - АСВ). Тогда казахстанец нокаутировал своего оппонента из Таджикистана ударом коленом уже в первом раунде. Сам ивент проходил в Алматы. Большую часть своей карьеры Каршыга провел под эгидой Alash Pride FC.

Чистякову, как и Дауытбеку, 27 лет. Он из Санкт-Петербурга, а выступает на профессиональном уровне с февраля 2012 года. Никита имеет опыт в промоушенах М-1 Global, Fight Nights, RCC и многих других. В июле 2020 года он дебютировал в АСА, проиграв нокаутом в первом раунде экс-бойцу UFC Магомеду Бибулатову (17-2).

В декабре 2016 года Чистяков выступил на турнире Fight Nights, нанеся первое поражение в карьере казахстанцу Жуману Жумабекову (11-4). Тогда все завершилось сабмишеном уже в первом раунде.

Дауытбек является ярким нокаутером, завершив семь из девяти победных боев сокрушительными ударами. Что же касается Чистякова, то у него семь из 11 поединков завершились досрочно. Но в активе Никиты нет ни единого нокаута - он старается финишировать противников сабмишенами.

Дважды Чистяков добывал победу удушением сзади и "скручиванием пятки", по разу - "гильотиной", "ручным треугольником" и "рычагом локтя". Так что казахстанцу нужно быть готовым к неожиданным попыткам соперника сделать болевой или удушающий.

Отметим, что турнир АСА 119 возглавит бой в среднем весе между россиянином Артемом Фроловым (14-3) и бразильцем Вендресом Карлосом да Силвой (14-7). Всего ивент включит в себя десять поединков.

Фото: https://vk.com/id238216362