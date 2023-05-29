Казахстанский Макгрегор дебютирует в новой лиге. Кого он собирается побить на этой неделе?

Автор:
Новости спорта Единоборства MMA
Сегодня 14:28
©Instagram.com/fanil_mma

Уже на этой неделе состоится долгожданный дебют казахстанского бойца ММА Фаниля Рафикова (21-6) в российской лиге "Наше дело". Корреспондент Vesti.kz рассказывает о предстоящем поединке Казахстанского Макгрегора и его амбициях в новой для себя организации.

1 июня в Москве (Россия) пройдет дебютный поединок 29-летнего файтера в российской лиге. Его соперником будет Мири Садыгов (7-4-1). Российский боец азербайджанского происхождения является представителем команды известного бойца Александра Шлеменко

На счету Садыгова серия из пяти боев без поражений (четыре победы и ничья). Он не проигрывает с 2018 года. Все семь побед Мири одержал досрочно, имея шесть нокаутов и один сабмишен. В трех из четырех проигранных боях он был финиширован.

Что касается Казахстанского Макгрегора, то он по-прежнему является одним из ведущих бойцов лиги NAIZA. Спортсмен не раз отмечал, что будет продолжать биться как в казахстанской организации, так и в "Нашем деле".  

Еще три недели назад на Rutube-канале российского промоушена была опубликована запись конференции с участием бойцов. Для Рафикова это был первый подобный опыт, ведь вокруг было много представителей Поп-ММА, которые, ведя диалог друг с другом, выражения не особо подбирали. 

При этом Фаниль отметил, что у него большие цели в "Нашем деле", и он хочет расти профессионально. А его соперник даже настоял, чтобы данный поединок носил статус претендентского боя. Организаторы, как показалось, не против этой идеи.

Между Рафиковым и Садыговым уважительные отношения. Как рассказали бойцы, у них есть много общих друзей, и ввиду того, что они профессионалы, - их интересует только сам поединок, а не разговоры на конференции. Перед битвой взглядов Фаниль даже подарил сопернику казахстанский шоколад. В прошлом он уже делал то же самое в лиге NAIZA.

Вот видео конференции с участием бойцов. Рафиков и Садыгов в центре внимания с 01:25:38 до 01:39:30: 

Любопытно, что в лиге "Наше дело" успешно выступает и другой легковес из Казахстана, чемпион NAIZA Магомед Кабардиев (10-0). Он участвует в гран-при легкого веса российского промоушена, где уже пробился в финал. Поэтому вероятность их скорой очной встречи с Фанилем лишь увеличится в случае победы Казахстанского Макгрегора в поединке с Садыговым. Теперь они находятся в одном ростере сразу в двух лигах.

Отметим, что поединки лиги "Наше дело" выходят в эфир в записи на Rutube-канале промоушена. Поэтому пока нет информации, когда именно болельщики смогут увидеть дебют Рафикова и узнать результат его боя.

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Метки:
MMA NAIZA Казахстан Кабардиев Магомед Рафиков Фаниль Россия Москва

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