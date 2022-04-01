"Казахстанский дагестанец" изящно нокаутировал экс-бойца UFC

В соглавном событии турнира Naiza 38 в Алматы российский боец Магомед Кабардиев (8-0), тренирующийся в зале Tobet Top Team в Нур-Султане, встретился с бразильцем Валмиром Лазаро (19-8), ранее выступавшим в UFC, сообщает корреспондент Vesti.kz.

Бой завершился в конце первого раунда, когда Кабардиев с разворота локтем нокаутировал соперника, явно не ожидавшего такого удара.

Их схватка должна была состояться еще в конце прошлого года, но в итоге она была отменена.

Отметим, что в активе Валмира три выступления в UFC в 2014-15-х годах. Тогда он одержал лишь одну победу при двух поражениях, а затем покинул ряды известнейшего промоушена.

Что касается Кабардиева, то его называют "Казахстанским дагестанцем" и он по-прежнему остается непобежденным файтером.