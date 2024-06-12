Казахстанский чемпион получил соперника с рекордом 12-0

Казахстанский боец Даурен Ермеков (19-5) узнал следующего соперника и дату поединка, сообщают Vesti.kz со ссылкой на пресс-службу промоушена "ММА Серия".

Ермеков 13 июля проведет в Москве бой с российским бойцом Шамилем Магомедовым (12-0). Поединок пройдет в рамках турнира ММА Серии–82 в "Лужниках"!

"Даурен Ермеков (19-5) представляет город Актобе и является настоящей легендой Казахстана! На его счету огромное количество поединков с самыми опасными людьми индустрии — Владимиром Минеевым, Гамзатом Хирамагомедовым, Русланом Шамиловым и далеко не только! Теперь Ермеков присоединился к ММА Серии, и тут его сразу же ждет серьезнейшее испытание", - гласит представление казахстанца перед боем.

Ермеков становился чемпионом лиги Naiza и лиги Хабиба Нурмагомедова Eagle FC и дважды занимал второе место на чемпионатах мира по любительским смешанным боевым искусствам.