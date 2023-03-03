Казахстанский чемпион из лиги Хабиба узнал дату боя в другом промоушене

Действующий чемпион промоушена Eagle FC в среднем весе казахстанец Даурен Ермеков проведет следующий бой в другой российской лиге, передает корреспондент Vesti.kz.

Пресс-служба Ural Fighting Championship сообщила, что Ермеков выступит 25 марта на турнире Ural FC 2. Ивент пройдет в Самаре. Имя соперника при этом не сообщается.

Напомним, в последнем поединке Ермеков в июле 2022 года одержал победу над Хамзатом Хирамагомедовым. В декабре прошлого года Ермеков в рамках турнира Eagle FC 51 в лиге Хабиба Нурмагомедова должен был провести бой с Фаридуном Одиловым из Таджикистана. Противостояние было отменено из-за отказа таджикского файтера. Это позволило Ермекову стать чемпионом без боя.