Казахстанский чемпион из лиги Хабиба узнал дату боя в другом промоушене

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Сегодня 07:51
©instagram.com/daurenermekov01/

Действующий чемпион промоушена Eagle FC в среднем весе казахстанец Даурен Ермеков проведет следующий бой в другой российской лиге, передает корреспондент Vesti.kz.

Пресс-служба Ural Fighting Championship сообщила, что Ермеков выступит 25 марта на турнире Ural FC 2. Ивент пройдет в Самаре. Имя соперника при этом не сообщается.

Напомним, в последнем поединке Ермеков в июле 2022 года одержал победу над Хамзатом Хирамагомедовым. В декабре прошлого года Ермеков в рамках турнира Eagle FC 51 в лиге Хабиба Нурмагомедова должен был провести бой с Фаридуном Одиловым из Таджикистана. Противостояние было отменено из-за отказа таджикского файтера. Это позволило Ермекову стать чемпионом без боя.

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Метки:
Ермеков Даурен MMA Eagle FC

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