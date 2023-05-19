Казахстанский чемпион из Лиги Хабиба проведет уникальный бой в MMA

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Сегодня 14:31
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Бойцы среднего веса казахстанец Даурен Ермеков и россиянин Руслан Шамилов сойдутся с соглавном поединке на совместном турнире лиг Ural FC и Naiza, сообщает корреспондент Vesti.kz со ссылкой на пресс-службу Ural FC.

Этот бой является особенным для смешанных единоборств, так как впервые будут разыграны пояса двух крупных организаций. Шамилов является нынешним обладателем пояса лиги Naiza, в то время как Ермеков соревнуется за звание чемпиона лиги Ural FC. Победитель этого противостояния станет обладателем обоих поясов.

В активе Ермекова в MMA значится 17 побед и пять поражений, а у Шамилова - 11 побед и поражения.

Ермеков также становился чемпионом лиги Naiza и лиги Хабиба Нурмагомедова Eagle FC и дважды занимал второе место на чемпионатах мира по любительским смешанным боевым искусствам.

Совместный турнир Ural FC и Naiza состоится 23 июня в Алматы на Almaty Arena. В главном бою вечера клетку разделят россиянин Вячеслав Дацик и казахстанец Галымжан Жасланов, известный также как Галым ТТ.

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Метки:
Ермеков Даурен MMA NAIZA Казахстан

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