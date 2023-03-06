Казахстанский чемпион из лиги Хабиба проведет реванш с топовым бойцом

Действующий чемпион промоушена Eagle FC в среднем весе казахстанец Даурен Ермеков узнал соперника по бою в другой российской лиге, передает корреспондент Vesti.kz.

5 марта Ермеков выступит на турнире лиги Ural FC. Ивент пройдет в Самаре. Его оппонентом будет Гамзат Хирамагомедов.

Предстоящий бой станет третьим между ними. Первый раз соперники сошлись на чемпионате мира по любителям. Тогда победу одержал Хиромагомедов. Затем казахстанец в июле 2022 года взял реванш, выиграв в бою за титул Eagle FC. Это был его последний на данный момент бой.

В декабре прошлого года Ермеков в рамках турнира Eagle FC 51 в лиге Хабиба Нурмагомедова должен был провести бой с Фаридуном Одиловым из Таджикистана. Противостояние было отменено из-за отказа таджикского файтера. Это позволило Ермекову стать чемпионом без боя.