Казахстанский боксер получил титульный бой

25 января в Екатеринбурге состоится номерной турнир по эгидой кулачной лиги RCC HARD, в рамках которого запланирован титульный поединок в полутяжелом весе с участием Юрия Кашинского и Ильи Медяника, передают Vesti.kz.

Кашинский - российский боксер-профессионал, выступающий в первой тяжелой весовой категории. Мастер спорта России в любителях. Среди профессионалов бывший чемпион по версии IBF Inter-Continental, чемпион Евразии по версии EBP и чемпион Востока по версии WBO Oriental в первом тяжелом весе.

Медяник - боксер из Казахстана. По информации пресс-службы лиги, Илья - обладатель миллионного бонуса от RCC HARD: он устроил страшный поединок против Александра Миничева, который однозначно вошел в историю кулачных боев России и Казахстана. Теперь Медяник выходит на главный бой в своей карьере против титулованного боксера Юрия Кашинского.

Многие болельщики именно эту пару считают в качестве основных претендентов на миллионный бонус RCC HARD за лучший бой вечера.