Казахстанский боец задушил соперника и завоевал пояс чемпиона NFC

Он также владеет чемпионским титулом в M-1 Global.

Асу Алмабаев. Кадр из трансляции
Новости спорта Единоборства Смешанные
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Сегодня 00:03
Казахстанский боец смешанных единоборств Асу Алмабаев (12-2) стал чемпионом организации Naiza Fighter Championship в наилегчайшем весе, сообщает корреспондент Vesti.kz.

В главном бою вечера турнира NFC 27, который проходил в Алматы, Алмабаев победил своего соотечественника Дархана Скакова (3-1). Поединок был завершен спустя три с половиной минуты первого раунда. После нескольких попыток 26-летнему Асу удалось задушить своего ранее небитого оппонента. 

Это был первый бой Алмабаева более чем за год. Этот успех позволил Асу продлить свою победную серию до восьми поединков. В последний раз Алмабаев проигрывал в апреле 2017 года. 

Отметим, что Асу также является действующим чемпионом известного промоушена M-1 Global. С сегодняшнего дня Алмабаев находится в статусе "правящего короля" сразу в двух организациях. 

Напомним, что ранее Алмабаев должен был встретиться с кыргызским оппонентом Алманбетом Абдывасы Уулу (7-3), но у соперника возникли проблемы, вследствие чего он снялся с поединка. 33-летний Скаков принял бой на коротком уведомлении в день боя.
Метки:
MMA Бои по смешанным правилам Казахстан Алматы
Единоборства Смешанные
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