Казахстанский боец задушил соперника и завоевал пояс чемпиона NFC

Казахстанский боец смешанных единоборств Асу Алмабаев
(12-2) стал чемпионом организации Naiza Fighter Championship
в наилегчайшем весе, сообщает корреспондент Vesti.kz
.
В главном бою вечера турнира NFC 27
, который проходил в Алматы, Алмабаев победил своего соотечественника Дархана Скакова
(3-1). Поединок был завершен спустя три с половиной минуты первого раунда. После нескольких попыток 26-летнему Асу удалось задушить своего ранее небитого оппонента.
Это был первый бой Алмабаева более чем за год. Этот успех позволил Асу продлить свою победную серию до восьми поединков. В последний раз Алмабаев проигрывал в апреле 2017 года.
Отметим, что Асу также является действующим чемпионом известного промоушена M-1 Global
. С сегодняшнего дня Алмабаев находится в статусе "правящего короля" сразу в двух организациях.
Напомним, что ранее Алмабаев должен был встретиться с кыргызским оппонентом Алманбетом Абдывасы Уулу
(7-3), но у соперника возникли проблемы, вследствие чего он снялся с поединка. 33-летний Скаков принял бой на коротком уведомлении в день боя.