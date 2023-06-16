Казахстанский боец сделал заявление перед финалом Гран-при за миллион долларов

Новости спорта Единоборства MMA
Сегодня 18:06
©"Матч ТВ"

Казахстанский боец Артем Резников в преддверии финала Гран-при ACA против россиянина Эдуарда Вартаняна сделал заявление, сообщает корреспондент Vesti.kz.

Напомним, что их бой в рамках турнира ACA 159 в легком весе пройдет в ночь с 16 на 17 июня в Сочи (Россия).

"Крайняя тренировка перед боем. Теперь отдыхаем и набираемся сил на последний рывок!", - написал казахстанский боец.

Общий фонд этого Гран-при составил порядка миллиона долларов США, а победитель гарантирует себе 200 тысяч долларов (все это в дополнение к гонорарам и бонусам за проведенный поединок).

Читайте Vesti.kz в

@vestisport @vestikzsport

А еще Vesti.kz есть в TikTok @vestikzsport

Метки:
Резников Артем MMA Казахстан

Ссылки по теме:

Новости
Сегодня , 18:06
MMA
Казахстанский боец сделал заявление перед финалом Гран-при за миллион долларов
Сегодня , 12:18
MMA
В UFC отреагировали на обвинения Макгрегора в изнасиловании на баскетбольном матче
Сегодня , 09:00
MMA
Все его избегают? Четвертый соперник за два месяца слетел с боя против казахстанца в UFC
Сегодня , 08:08
MMA
Гран-при за миллион долларов: прямая трансляция финального поединка с участием казахстанца
Сегодня , 07:51
MMA
Жумагулов получил нового соперника и дату боя в UFC
Сегодня , 07:34
MMA
Жалгас Жумагулов отреагировал на срыв очередного боя в UFC
Сегодня , 07:17
MMA
Самый невезучий парень UFC из Казахстана остался без соперника за день до боя
Вчера , 14:56
MMA
"Считал бы себя "гусем". Жумагулов - о принципах и согласии на бой со сломанной ногой
Вчера , 14:30
MMA
Казахстанский боец прошел взвешивание перед финалом Гран-при за миллион долларов
Вчера , 14:18
MMA
"Подпишем новый контракт". Жалгас Жумагулов заявил о намерении продолжить карьеру в UFC
© 2008 - 2023 ТОО «EML»