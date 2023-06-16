Казахстанский боец сдал положительный допинг-тест - источник

Новости спорта Единоборства MMA
Вчера 22:22
©instagram.com/kairat__akhmetov

Казахстанский боец Кайрат Ахметов (26-2) сдал положительную допинг-пробу, сообщает корреспондент Vesti.kz со ссылкой на издание  South China Morning Post.

По информации одного из крупнейших англоязычных изданий Азии, которое активно освещает события промоушена ONE Championship проба взята у спортсмена 15 мая во внесоревновательный период. На данный момент неизвестно, какой запрещенный препарат обнаружен в его организме.

Напомним, что 6 мая в Брумфилде (штат Колорадо, США) Ахметов единогласным решением судей победил австралийца Риса Макларена. Бой, ставший первым для промоушена ONE FC в США, прошел в легчайшем весе.

Читайте Vesti.kz в

@vestisport @vestikzsport

А еще Vesti.kz есть в TikTok @vestikzsport

Метки:
Ахметов Кайрат MMA

Ссылки по теме:

Новости
Вчера , 22:22
MMA
Казахстанский боец сдал положительный допинг-тест - источник
Вчера , 18:06
MMA
Казахстанский боец сделал заявление перед финалом Гран-при за миллион долларов
Вчера , 12:18
MMA
В UFC отреагировали на обвинения Макгрегора в изнасиловании на баскетбольном матче
Вчера , 09:00
MMA
Все его избегают? Четвертый соперник за два месяца слетел с боя против казахстанца в UFC
Вчера , 08:08
MMA
Гран-при за миллион долларов: прямая трансляция финального поединка с участием казахстанца
Вчера , 07:51
MMA
Жумагулов получил нового соперника и дату боя в UFC
Вчера , 07:34
MMA
Жалгас Жумагулов отреагировал на срыв очередного боя в UFC
Вчера , 07:17
MMA
Самый невезучий парень UFC из Казахстана остался без соперника за день до боя
15 июня, 14:56
MMA
"Считал бы себя "гусем". Жумагулов - о принципах и согласии на бой со сломанной ногой
15 июня, 14:30
MMA
Казахстанский боец прошел взвешивание перед финалом Гран-при за миллион долларов
© 2008 - 2023 ТОО «EML»