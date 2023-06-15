Казахстанский боец прошел взвешивание перед финалом Гран-при за миллион долларов

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Казахстанский боец смешанных единоборств Артем Резников и россиянин Эдуард Вартанян прошли обязательную процедуру взвешивания перед очным поединком в финале Гран-при АСА, сообщают Vesti.kz.

Оба бойца показали на весах 70,7 килограмма.

Напомним, что их бой в легком весе пройдет 16 июня в Сочи (Россия) в рамках турнира ACA 159.

Общий фонд этого Гран-при составил порядка миллиона долларов США, а победитель гарантирует себе 200 тысяч долларов (все это в дополнение к гонорарам и бонусам за проведенный поединок).

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Метки:
Резников Артем MMA Казахстан

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