Казахстанский боец проиграл звезде ПОП-ММА из России

Новости спорта Единоборства MMA
Сегодня 23:28
©Кадр из видео

Казахстанский файтер Карим Рузбакиев потерпел поражение на турнире OCTAGON 45 в Алматы, сообщает корреспондент Vesti.kz.

Соперником Рузбакиева по со-главному поединку шоу стал звезда ПОП-ММА из России Даниял Т34 Эльбаев.

Поединок, запланированный на три раунда, завершился досрочно. Бойцы устроили настоящую рубку. 

В первом раунде Эльбаев ударил Рузбакиева в пах и тому пришлось затратить некоторое время на восстановление. Во втором раунде казахстанец получил тяжелое рассечение брови. Поединок в итоге был остановлен врачом в конце второго раунда, а победа присуждена Эльбаеву. 

После боя Рузбаекиев попросил у соперника реванш. 

Отметим, что до боя бойцы устроили трэш-ток и пытались выяснить отношения на кулаках.

Напомним, в главном событии вечера чемпион лиги в наилегчайшем весе казахстанец Дамир Толенов проведет защиту титула против Султанбека Орозмамат уулу из Кыргызстана.

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Метки:
MMA

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