Казахстанский боец получил бой с Расулом Мирзаевым. Есть дата и место

Казахстанский боец смешанных единоборств (MMA) и экс-чемпион NAIZA Жуман Жумабеков (14-8) свой следующий бой проведет 8 февраля в Алматы на турнире Nomad Fighting, передают Vesti.kz.

Его соперником станет экс-боец лиги АСА Расул "Черный тигр" Мирзаев. Поединок рассчитан на пять раундов и пройдет в легком весе (до 70 килограммов). Бой состоится по правилам ММА в стойке.

Ранее Жумабеков владел чемпионским поясом лиги Nomad в легчайшем весе.

Мирзаев является чемпионом мира по боевому самбо и экс-чемпионом лиги Fight Night Global. Казахстанским фанатам он запомнился боем на турнире лиги в Алматы, где он проиграл нокаутом Арману Оспанову.



