Казахстанский боец победил нокаутом на турнире по MMA в Японии

Новости спорта Единоборства MMA
Вчера 17:18
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Казахстанский боец Каршыга Даутбек досрочно победил японца Тетсую Секи на турнире по MMA Rizin 47 в Токио, сообщают Vesti.kz.

Уже в первом раунде казахстанец сбил с ног соперника, проведя левый боковой в голову. Японец ненадолго сумел подняться, но добивание по печени остановило его. Поединок был остановлен на отрезке 1:47.

На счету казахстанского файтера 13 побед нокаутом и по одному выигранному бою сабмишеном и решением судей. Также, Каршыга проиграл три поединка. Его серия из побед составляет семь боев.

Соперник Даутбека в 15 боях потерпел десять поражений и один поединок свел к ничьей.

Метки:
MMA Казахстан Япония

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