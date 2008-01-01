Казахстанский боец нокаутировал соперника на турнире промоушена Хабиба

Димаш Тулегенов

Казахстанский полулегковес Аслан Ораз (3-1) добыл победу на турнире EFC 31, сообщает корреспондент Vesti.kz.



Бой 26-летнего файтера из Нур-Султана был вторым по счету на турнире, который проходит в Нижнем Новгороде (Россия). Соперником Ораза был россиянин Михаил Кузнецов (7-6-1). Поединок завершился уже в первом раунде. За 40 секунд до конца стартовой пятиминутки Ораз отправил оппонента в нокдаун, а затем провел добивание с позиции сверху. Рефери был вынужден вмешаться и остановить поединок.



"Посвящаю победу казахскому народу! Пользуясь случаем, хочу поздравить соотечественников с прошедшим Днем Независимости! Благодарю свою команду Arlan MMA Pro Team. Алга, Казахстан!" - сказал Ораз после своей победы.



Для Ораза эта победа стала третьей в четырех проведенных боях и второй за последние два месяца.



Напомним, что владельцем промоушена EFC является действующий чемпион UFC Хабиб Нурмагомедов.



Также свои бои проведут еще два представителя Казахстана - Заур Албаков и Али Кабдулла. Подробнее о времени начала их поединков и трансляции можно узнать здесь.