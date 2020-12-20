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Три казахстанца под крылом Хабиба. Где смотреть турнир EFC 31 и во сколько начало боев?

Это будет второй турнир промоушена чемпиона UFC.

Три казахстанца под крылом Хабиба. Где смотреть турнир EFC 31 и во сколько начало боев?
Али Кабдулла. Фото: EFC©
Новости спорта Единоборства Смешанные
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Сегодня, 20 декабря, в Нижнем Новгороде (Россия) пройдет турнир промоушена Eagle Fighting Championship (EFC), который включает в себя поединки трех казахстанских спортсменов. Корреспондент Vesti.kz - о том, с кем будут драться казахстанцы, а также где и во сколько смотреть бои.

Турнир Eagle FC 31 станет вторым мероприятием лиги под руководством чемпиона UFC Хабиба Нурмагомедова. Свои поединки сегодня проведут три казахстанских файтера - легковес Аслан Ораз (2-1), а также полулегковесы Заур Албаков (1-0) и Али Кабдулла (5-0).

Транслировать событие в прямом эфире будет телеканал "Матч! Боец". Турнир начнется в 18:00 по столичному времени, а посмотреть его можно будет по этой ссылке.

26-летний Ораз, представляющий команду Tobet Top Team, встретится с россиянином Михаилом Кузнецовым (7-5-1). Сейчас Аслан идет на серии из двух побед в рамках казахстанского промоушена Naiza Fighting Championship (NFC). Свой последний бой он провел в начале октября.

Кузнецов не дрался почти два года, а именно с февраля 2019-го. Тот поединок Михаил проиграл единогласным решением. Свою последнюю победу боец из Санкт-Петербурга добыл в декабре 2018 года над другим казахстанским файтером - Нурбеком Кабдрахмановым (3-1).

Бой между Оразом и Кузнецовым пройдет вторым по счету. Ориентировочное время начала поединка - 18:20 по времени Нур-Султана.

23-летний Албаков встретится с россиянином Гаджимурадом Магомедовым (1-0). У бойца из Павлодара одна победа, как и у его соперника. В августе 2016 года у Заура был дебют в профессионалах, тогда казахстанец удушением в первом раунде победил своего соотечественника Сардора Худайбердиева (0-1). Поединок прошел в Павлодаре под эгидой организации World Fighting Championship Akhmat (WFCA).

Бой между Албаковым и Магомедовым пройдет девятым по счету. Ориентировочное время начала поединка - 21:00 по времени Нур-Султана.

Соперником 25-летнего Кабдуллы из Tobet Top Team будет россиянин Имран Жулагов (11-3). Подробнее о предстоящем поединке и форме спортсменов мы уже писали в отдельном материале, который вы можете прочитать здесь.

Поединок между Кабдуллой и Жулаговым пройдет одиннадцатым по счету. Ориентировочное время начала боя - 22:00 по столичному времени.

Отметим, что всего на турнире Eagle FC 31 пройдут 17 поединков. Мероприятие возглавит титульный бой в тяжелом весе между действующим чемпионом организации Ризваном Куниевым (8-2-1) и претендентом на пояс Владимиром Дайнеко (11-4).

 

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Метки:
MMA UFC Нурмагомедов Хабиб Россия Казахстан

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