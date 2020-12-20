Три казахстанца под крылом Хабиба. Где смотреть турнир EFC 31 и во сколько начало боев?

Сегодня, 20 декабря, в Нижнем Новгороде (Россия) пройдет турнир промоушена Eagle Fighting Championship (EFC), который включает в себя поединки трех казахстанских спортсменов. Корреспондент Vesti.kz - о том, с кем будут драться казахстанцы, а также где и во сколько смотреть бои.
Турнир Eagle FC 31 станет вторым мероприятием лиги под руководством чемпиона UFC Хабиба Нурмагомедова. Свои поединки сегодня проведут три казахстанских файтера - легковес Аслан Ораз (2-1), а также полулегковесы Заур Албаков (1-0) и Али Кабдулла (5-0).
Транслировать событие в прямом эфире будет телеканал "Матч! Боец". Турнир начнется в 18:00 по столичному времени, а посмотреть его можно будет по этой ссылке.
26-летний Ораз, представляющий команду Tobet Top Team, встретится с россиянином Михаилом Кузнецовым (7-5-1). Сейчас Аслан идет на серии из двух побед в рамках казахстанского промоушена Naiza Fighting Championship (NFC). Свой последний бой он провел в начале октября.
Кузнецов не дрался почти два года, а именно с февраля 2019-го. Тот поединок Михаил проиграл единогласным решением. Свою последнюю победу боец из Санкт-Петербурга добыл в декабре 2018 года над другим казахстанским файтером - Нурбеком Кабдрахмановым (3-1).
Бой между Оразом и Кузнецовым пройдет вторым по счету. Ориентировочное время начала поединка - 18:20 по времени Нур-Султана.
Бой между Албаковым и Магомедовым пройдет девятым по счету. Ориентировочное время начала поединка - 21:00 по времени Нур-Султана.
Поединок между Кабдуллой и Жулаговым пройдет одиннадцатым по счету. Ориентировочное время начала боя - 22:00 по столичному времени.
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