Три казахстанца под крылом Хабиба. Где смотреть турнир EFC 31 и во сколько начало боев?

Димаш Тулегенов

Сегодня, 20 декабря, в Нижнем Новгороде (Россия) пройдет турнир промоушена Eagle Fighting Championship (EFC), который включает в себя поединки трех казахстанских спортсменов. Корреспондент Vesti.kz - о том, с кем будут драться казахстанцы, а также где и во сколько смотреть бои.



Турнир Eagle FC 31 станет вторым мероприятием лиги под руководством чемпиона UFC Хабиба Нурмагомедова. Свои поединки сегодня проведут три казахстанских файтера - легковес Аслан Ораз (2-1), а также полулегковесы Заур Албаков (1-0) и Али Кабдулла (5-0).

Транслировать событие в прямом эфире будет телеканал "Матч! Боец". Турнир начнется в 18:00 по столичному времени, а посмотреть его можно будет по этой ссылке.





26-летний Ораз, представляющий команду, встретится с россиянином(7-5-1). Сейчас Аслан идет на серии из двух побед в рамках казахстанского промоушена. Свой последний бой он провел в начале октября.

Кузнецов не дрался почти два года, а именно с февраля 2019-го. Тот поединок Михаил проиграл единогласным решением. Свою последнюю победу боец из Санкт-Петербурга добыл в декабре 2018 года над другим казахстанским файтером - Нурбеком Кабдрахмановым (3-1).



