Казахстанский боец нокаутировал бразильца в топовой лиге

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Сегодня 19:02
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Казахстанский боец смешанных единоборств Али Кабдулла выступил в рамках турнира ONE Friday Nights 18 в Бангкоке (Таиланд). Его соперником был бразилец Ричард Годоя, сообщают Vesti.kz.

Бой проходил в лимите легкого веса и завершился в третьем раунде, когда Али нокаутировал соперника локтем. Правда, Ричард не согласился с решением рефери остановить поединок.

Благодаря этому выигрышу Кабдулла может получить полноценный контракт с лучшим промоушеном Азии.

Напомним, что в конце марта казахстанец в третьем раунде нокаутировал другого бразильца Алиссона Барбозу.

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